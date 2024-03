Antonio Afendi, chi era la vittima e lo scampato attentato del 2019. La coltellata per una mancata precedenza: La vittima Antonio Afendi, 32 anni e origine marocchina, era già noto alle cronache per diversi episodi. Il più eclatante, un tentato omicidio a cui era scampato: era stato ferito a fine ottobre del ...quotidianodipuglia

Antonio Afendi, ucciso il compagno della vedova del boss Potenza: tre colpi di pistola in pieno giorno nel parco dove giocano i bambini: Un omicidio in pieno giorno a Casarano. Verso le 11,15 alcuni sconosciuti hanno sparato e ammazzato Antonio Afendi, 32 anni, pregiudicato. L'omicidio è avvenuto in piazza Petracca, in ...leggo

Omicidio in Salento, forse la vittima conosceva il killer: Sono almeno tre i colpi di pistola con cui oggi è stato ucciso il 33enne Antonio Amin Afendi, pregiudicato di origini marocchine residente a Casarano, in provincia di Lecce, dov'è avvenuto l'agguato.ansa