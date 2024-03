Antonella Di Massa morta a Ischia | il cappio alla gola e il buco di 10 giorni dalla scomparsa

(Di sabato 2 marzo 2024) Oggi adla fiaccolata per la 51enne trovata senza vita il 27 febbraio; proseguono le indagini sul decesso: non si esclude la tesi dell'omicidio.

Antonella Di Massa, intorno al collo un cappio (ma non è morta per soffocamento): omicidio o suicidio L'ipotesi della messinscena: Come è morta Antonella Di Massa Come è morta Antonella Di Massa Cosa ha provocato il decesso della cittadina ischitana in un aranceto di Succhivo Ieri mattina l’autopsia, si attendono gli esiti ...ilmessaggero

Antonella Di Massa morta a Ischia e il giallo del tubo di gomma attorno al collo, biglietto prima di sparire: Sul corpo di Antonella Di Massa sarebbe stato trovato un tubicino di gomma. E la testa della donna sarebbe stata trovata in un sacchetto di plastica ...notizie.virgilio

Antonella Di Massa, il mistero del tubicino di gomma attorno al collo. Prima di sparire ha lasciato un biglietto: Si infittisce il mistero sulla morte di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni trovata morta a Ischia dagli inviati di Chi l'ha visto a dieci giorni dalla scomparsa, a una distanza di 20 chilometri ...leggo