Anticoncezionali farlocchi e malattie sessuali | ecco le grandi balle sul sesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Sono passati- almeno lo si spera- i tempi in cui si credeva che masturbarsi facesse diventare ciechi, ma certo credere che l'uso degliprotegga dallesessualmente trasmissibili non fa ben sperare. Fake news a volontà, sappiamo che quella delle notizie false a diffusione globale è una delle piaghe del nostro mondo interconnesso 24 ore su 24. E il, argomento principe delle ricerche, dei blog, delle conversazioni, non può esserne esente. Tra il 2019 e il 2024 nel web ci sono state oltre 76.000 citazioni di notizie false sul tema dellatà, soprattutto attraverso l'uso di due social network, Facebook e (ex) Twitter. I dati emergono da uno studio dell'Osservatorio Vera Salute, realizzato dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con l'agenzia The Fool, che nel mese di febbraio si è ...