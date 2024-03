Anticipo Serie A | Torino-Fiorentina 0-0

(Di sabato 2 marzo 2024) 22.50 Nessun gol, un espulso e tanto nervosismo nell'del sabato sera. Sanabria temporeggia e spreca un'ottima chance, Zapata e N.Gonzalez (su fronti opposti) mancano di poco il bersaglio. Il 1° tempo si infiamma nel lungo recupero: carosello di ammonizioni, Ricci ne rimedia due in 2'. Granata in dieci per l'intera ripresa. Laha l'obbligo di provarci e spinge. Ma Milinkovic-Savic fa gli straordinari solo sulla torsione ravvicinata di Bonaventura. L'ultimo squillo è la botta di N. Gonzalez respinta dal portiere granata.

Sono stati Ufficializzati i calendari della serie C baseball: la Partenza sarà il 21 aprile, ma il Siena Bsc esordirà in anticipo , il 14, in casa contro il ... (sport.quotidiano)

Fine settimana di riposo per la Fortitudo . Con il rinvio della sfida, inizialmente prevista per ieri con Treviglio, Matteo Fantinelli e compagni si sono ... (sport.quotidiano)

La partita dell’Aquila con il Trestina , valida per il 25esimo turno di Serie D e vitale per le speranze di rimonta dei rossoblù, si giocherà sabato prossimo ... (sport.quotidiano)

Basket, Serie A: Reggio Emilia rientra da -14 e si impone in volata, 77-75 su Trento: Vittoria di cuore per la Unahotels Reggio Emilia nell'Anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Al PalaBigi i biancorossi si impongono in volata sulla Dolomiti Energia Trento per 77-75, dopo ave ...oasport

Serie C Novara, pari prezioso con l’Atalanta U23: Dopo mezz’ora abulica ancora l’estremo di casa Pardel si fa trovare pronto sulla conclusione di Bentivegna, poi rimedia Ghislandi anticipando il tap-in di Boccia. Nella prima frazione ci prova ...lavocedinovara