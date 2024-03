(Di sabato 2 marzo 2024) La lunga fase di maltempo iniziata nella giornata del 22 febbraio ha cumulato sull'Italia in soli dieci giorni la quantità diche sarebbe dovuta cadere in due...

Meteo, previsioni Veneto e Fvg per i prossimi giorni: maltempo, pioggia, allerta per i fiumi. In arrivo anche nevicate a bassa quota: Maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, da lunedì 4 marzo arriva una nuova perturbazione a Nordest. Un inizio settimana bagnato per le nostre regioni, con cielo prevalentemente nuvoloso ...ilgazzettino

Meteo prossima settimana - Lunedì con vortice mediterraneo, poi ancora maltempo con pioggia e neve. Ecco tutte le novità: Nuove fasi di maltempo attese in settimana. L'intensa fase di maltempo che chiuderà questa settimana aprirà anche l'inizio della prossima. Il vortice sarà ancora sull'Italia nella giornata di lunedì e ...3bmeteo

Anticiclone scandinavo porta tempesta di vento, pioggia e neve: ecco dove colpirà, quando e quanto durerà: La lunga fase di maltempo iniziata nella giornata del 22 febbraio ha cumulato sull'Italia in soli dieci giorni la quantità di pioggia che sarebbe dovuta cadere in due mesi. Parliamo ...ilmessaggero