Anpi | Genocidio usato da Tribunale Aja

(Di sabato 2 marzo 2024) 18.35 "Le parole del presidente dell'di Milano mi lasciano stupito. Una delle parole d'ordine per la grande manifestazione del 9 marzo è 'impediamo il',parole che utilizza ildell'Aja.Dire 'impediamo' poi significa che non c'è ancora unma c'è pericolo che accada". Così il presidente, Pagliarulo, commenta le dimissioni di Roberto Cenati, presentate perchè in disaccordo con l'utilizzo della parola "" per l'azione di Israele a Gaza."E' una discussione oziosa", aggiunge.

Roberto Cenati ha rassegnato le sue dimissioni da Anpi Milano , del quale era presidente da 12 anni. Il motivo? "Non si può usare la parola genocidio per ... (ilgiornaleditalia)

Dopo le manganellate gli studenti tornano in piazza, da Pisa a Milano cortei pro Palestina: «Dobbiamo ringraziare il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati per essersi dimesso per non aver accettato la parola Genocidio. Vergogna». Lo hanno gridato al megafono gli attivisti pro ...laprovinciapavese.gelocal

Pisa, Roma, Milano e Empoli in corteo pro Palestina: Pisa, Roma, Milano e Empoli sfilano in corteo pro Palestina. Le manifestazioni ripartono proprio da Pisa dove gli studenti tornano a sfilare da piazza Vittorio Emanuele fino a piazza dei Cavalieri, ...metronews

Pisa, corteo pro-Palestina: in seimila in piazza. Manifestanti anche a Roma, Milano e Firenze: Il corteo per la Palestina partito da piazza Vittorio a Roma ha superato piazzale Tiburtino, punto di arrivo inizialmente previsto, ed è arrivato a piazzare Aldo Moro, davanti all'Università La ...leggo