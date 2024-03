Anpi Milano | presidente si dimette | “Non sono d’accordo con linea nazionale su Palestina”

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Roberto Cenati, da 13 anni alla guida dell'provinciale di, questa mattina ha annunciato le sue dimissioni in polemica con la posizione sullatenuta dall'associazione a livello. "Nond'accordo sulladell'che il 9 marzo farà una manifestazionecon la Cgil in cui ha inserito anche l'espressione

