Anita teme la popolarità del dopo GF | “Pensare che mi possano rompere mi pesa”

(Di sabato 2 marzo 2024) In chiacchiera con Varrese,Olivieri ha ammesso cheladelGF: "che mimi" L'articolo proviene da Novella 2000.

Anita Olivieri non ha perso l’occasione per criticare nuovamente Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello 2023 . Infatti, parlando con Massimiliano ... (anticipazionitv)

Meno soldi, meno personale e un?assistenza sanitaria che non è garantita agli stessi livelli di qualità in tutta Italia: dopo il Covid il gap tra Nord e Sud ... (quotidianodipuglia)

Secondo le stime, oltre 250 mila persone in Italia soffrono di MICI o Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (in inglese “IBD”, Inflammatory Bowel ... (iodonna)

Nasce Quotidiano Cardiologia. Ogni giorno notizie, interviste, approfondimenti, studi e analisi: I temi da affrontare sono molti e il pubblico a cui ci rivolgiamo è così ampio perché non interesseranno esclusivamente i cardiologi, in una visione della presa in carico del paziente sempre più ...quotidianosanita

Paolo Masella “gigante buono”, Federico Massaro “cantastorie”: le pagelle del Grande Fratello 23: È andata in onda ieri sera la 40esima puntata del Grande Fratello. Ecco le pagelle dei concorrenti del reality ...ilgiornale

Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: cosa succede al loro rapporto: Anita e Giuseppe sono da sempre stati amici, dal primo giorno, dal loro ingresso, sono stati inseparabili, complici, amici, fratelli. Sembra, però, che, negli ultimi giorni, il loro rapporto sia in ...grandefratello.mediaset