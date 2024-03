Angelica e Mirko | la notizia bomba dopo il “Grande Fratello” | cosa succede tra loro due

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 2 marzo 2024) News tv. “”,tra. Mentre Perla è in crisi all’interno della casa dela causa di Alessio Falsone, fuorisembra aver stretto una forte amicizia con, anche lei ex protagonista del GF.Leggi anche: “”, i concorrenti si uniscono per Marco Maddaloni Leggi anche: “”, il gesto di Grecia gela gli altri concorrenti Leggi anche: “”, Perla va in crisi e crolla in lacrime: cos’è successo Leggi anche: “...