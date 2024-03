Andrea Rizzoli | chi è il primo figlio di Eleonora Giorgi e fratellastro di Paolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 marzo 2024) Com’è noto, prima di convolare a nozze con l’attore e collega Massimo Ciavarro,era stata sposata all’editore Angelo, una relazione tormentata anche per via delle vicende giudiziarie in cui fu implicato l’allora marito e che la portarono per un po’ ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo., infatti, dopo essere salita all’altare nel 1979, aveva deciso di divorziare nel 1984, ma già pochi mesi dopo le nozze aveva dato alla luce il loro unico(1980). Dell’uomo, il grande pubblico conosce meno rispetto aCiavarro che oltre a essere più attivo sui social, ha partecipato a due reality show e in più è finito al centro delle cronache rosa dopo essersi fidanzato con ...