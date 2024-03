Ancora Escherichia Coli | nuovo richiamo per il formaggio Castelmagno DOP

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 2 marzo 2024) Il Ministero della Salute ha emesso unavviso diper altri due lotti diDOP, marchiati Beppino Occelli e Terre d’Italia di Carrefour. La ragione deluna volta la presenza diproduttore di tossina Shiga. Questi prodotti sono venduti in fette dal peso variabile, con i numeri di lotto 23147011 e 23154011 e date di scadenza comprese tra il 02/03/2024 e l’11/05/2024 (12/05/2024 solo per ila marchio Beppino Occelli). L’altroavvenuto a metà febbraio IlDOP è stato prodotto dall’azienda Società Agricola La Bruna di Fiandino Davide & C. presso lo stabilimento situato in ...