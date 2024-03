Amici | Emanuel Lo propone a Nicholas di passare nella sua squadra | è polemica

Nel finale di Amici 23 del 25 febbraio sono volati gli stracci tra i professori di danza, in particolare tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Finale esplosivo per ... (movieplayer)

Amici 23, Lil Jolie verso il cambio di squadra, Zerbi: 'Sentiti libera, non mi offenderò': Emanuel Lo non è l'unico professore di Amici che negli ultimi giorni ha pensato di stravolgere la propria squadra; anche Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di cambiare team per avere la certezza ...it.blastingnews

Mediaset: lite furiosa ad Amici di Maria De Filippi. Il web insorge: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Anna Pettinelli e Raimondo Todaro . I primi due hanno convocato in studio i colleghi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro insieme ai loro ...torresette.news

Amici 23: Emanuel Lo nella bufera, prima vuole eliminare Nicholas e poi lo prende in squadra, il web esplode di critiche: Emanuel Lo, dopo aver voluto eliminare Nicholas, ora lo sceglie per la sua squadra in “Amici 23”, sorprendendo tutti con questa decisione In una svolta inaspettata degli eventi all’interno di “Amici ...baritalianews