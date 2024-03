Amici della Musica | il violoncello da spalla di Bach torna di moda con Sergey Malov

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Firenze, 2 marzo 2024 – Più di un milione di visualizzazioni in rete per i suoi video con ilda. Il poliedrico violinista russoha fatto centro con la riscoperta di questo raro strumento, diffuso all'epoca di, ma poi caduto in disuso. Il musicista debutta nella stagione deglidi Firenze, oggi sabato 2 marzo, alle 16, al TeatroPergola con un programma in bilico tra Barocco e Novecento, trae Bartók. Curiosa sarà l'esecuzione di brani originariamente per strumenti diversi, come Unisono da Mikrokosmos di Bartók (nato per pianoforte, eseguito alda) e la celeberrima Toccata e fuga in re minore BWV 565 di ...