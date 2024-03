American Fiction | il film dove i neri ridono di se stessi | la storia che stupisce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) L'inizio di(candidato a cinque premi Oscar) è folgorante e dà subito il senso di quello che ilvuole sottolineare, raccontando una spaccato attualissimo della societàa. Un professore universitario afroo (Jeffrey Wright, candidato come miglior attore protagonista) sta tenendo una lezione sulla letteraturaa del dopoguerra, in particolare sulla scrittrice Flannery O' Connor e su un suo racconto del 1955 The Artificial Nigger, il cui titolo campeggia in bella vista sulla lavagna alle spalle del docente. È già la scelta di puntare da subito su un sostantivo ormai proibito (n-word, si dice ora con pudore negli Stati Uniti) di questi tempi in unè una piccola rivoluzione. Quella parola è bandita e nessuno osa più nemmeno ...