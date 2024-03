Amarcord Massimiliano Guidetti è tornato al Picco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Gli unici aspetti positivi del match contro la Feralpisalò sono lo straordinario pubblico aquilotto - 7000 tifosi sugli spalti - e nel ritorno al ‘’ dell’indimenticato bomber(nella foto), 60 gol in maglia bianca, terzo cannoniere nella storia dello Spezia. L’intero stadio lo ha omaggiato con il celebre coro "dacci una mano" che ne ha accompagnato le gesta dal 2004 al 2008. In quegli istanti sono tornati alla mente i gol indimenticabili da lui segnati al Genoa e alla Juventus, infarciti dalle conquiste della Coppa Italia di Serie C, della Supercoppa di Serie C e dalla promozione in B., ancora sotto contratto con l’Ascoli (collabora con mister Viali), seduto nella prima fila della tribuna del ‘’, ha risposto alle ovazioni del ...