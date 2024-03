Amadeus | “Io a Sanremo 2025? Irrispettoso nei confronti di Pippo Baudo”

“Non ci ho pensato chi potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo 2025 e non mi chiederanno un consiglio e perché sanno che non glielo darò mai”. Così ... (ilfattoquotidiano)

In una recente intervista Amadeus ha raccontato come e quando ha scelto definitivamente le canzoni in gara per Sanremo 2024! L'articolo Amadeus racconta come ... (novella2000)