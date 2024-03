‘Altrabenevento’ e lo scandalo gettoni al Comune di Benevento | “Compensi scandalosi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo a pubblichiamo il report di Altrache segue quello inviato precedentemente sullo stesso, annoso tema: “Le presenze dei Consiglieri diche erano 277 nel primo mese 2022 sono diventate 827 a gennaio 2024. Il gettone è sempre € 43 ma i consiglieri fanno più commissioni per discussioni che non competono. Post del 2° marzo 2024 I cittadini disono indignati per la corsa al gettone di presenza dei consiglieri comunali diche nel 2022 erano 6.581 e sono diventati 8.477 nel 2023, per la spesa di € 378.500 a carico delle casse comunali. Altraha pubblicato le tabelle deisi e i verbali delle commissioni durate pochi minuti per il gettone di € 43 euro a testa, uno schiaffo ai ...