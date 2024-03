Allegri | «Non commento le parole di De Laurentiis Non so se giocheremo la Champions | figuriamoci il Mondiale per club»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024) Massimilianoparla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. Partita importante per entrambe le squadre. Per i partenopei sarà l’occasione di risalire in classifica vincendo contro una big, per la Juve potrebbe essere un modo per restare aggrappata alla corsa scudetto. Quanto è importante questa trasferta? «E’ una partita molto difficile, per il valore tecnico del Napoli è anomalo vederlo in quella posizione di classifica. La squadra ha lavorato bene, le partite a Napoli sono molto difficili, ci vuole una grande prestazione». Chiesa ci sarà? «Federico ha preso un colpo, domani sarà a disposizione, così come Danilo». La vittoria con il Frosinone ha dato una scossa mentale? «Abbiamo passato un periodo difficile, abbiamo vinto solo con loro. Domani speriamo che marzo sarà migliore di febbraio. Con il Frosinone abbiamo preso due gol evitabili, dobbiamo ...