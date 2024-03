Allegri | ” Napoli da limitare | la squadra ha voglia di fare una grande partita Sulle parole di ADL…”

(Di sabato 2 marzo 2024) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida trae Juventus. La Juventus affronta una sfida alquanto impegnativa valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, sfidando ildomani alle 20:45 al Maradona di Fuorigrotta. Il tecnico bianconero, Massimiliano, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-, sottolineando l’importanza dell’incontro e fornendo aggiornamenti sullo stato fisico dei giocatori. Chiesa e Danilo a Disposizioneha iniziato la conferenza parlando delle opzioni di formazione per la. “È unasicuramente molto difficile, perché è anomalo vedere ilin questa posizione in classifica. Da loro le ...

