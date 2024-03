Alle Poste pure i passaporti | decolla il nuovo servizio

sono novantuno i Comuni della provincia di Milano in cui si potrà richiedere o rinnovare il passaporto negli uffici postali.Continua a leggere (fanpage)

Da oggi parte il progetto che permette la richiesta e il rinnovo dei Passaporti negli uffici postali. Il servizio, che fa parte del Progetto Polis, è ... (fanpage)

Da oggi per molti italiani richiedere o rinnovare il passaporto sarà molto più facile. Nell'ufficio postale di Piazza San Silvestro a Roma è stata presentata ... (ilfoglio)

La Privatizzazione di Poste, tale da mantenere comunque in mano pubblica una quota non inferiore al 35%, “potrà essere effettuata, anche in più fasi, ... (ilsole24ore)

La privatizzazione di Poste, tale da mantenere comunque in mano pubblica una quota non inferiore al 35%, "potrà essere effettuata, anche in più fasi, ... (quotidiano)