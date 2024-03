Alle Europee eleggete politici che sanno come funziona il sistema. E che parlano inglese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Sono uno zoologo-ecologo e non un politologo ma, da ricercatore, ho capito qualcosa di politicheinteragendo con la Commissione Europea, fornendole pareri attraverso bandi progettuali o a seguito di consultazione diretta. I bandi di Horizon 2020, ad esempio, mettevano a disposizione fondi per ottenere risposte, da parte della comunità scientifica, a specifiche domande. Ne ho vinto uno e ho coordinato un progetto, finanziato dDG (i Ministeri della Commissione) Ambiente, Energia, e Ricerca e Innovazione per rispondere alla domanda:creare reti di Aree Marine Protette e impianti eolici d’alto mare in Mediterraneo e in Mar Nero? In baserisposte, le DG delineano le loro politiche. Ho anche fatto parte dell’European Marine Board, del Network Europeo di Eccellenza su Biodiversità Marina e ...