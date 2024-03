rinviata la prima sessione in calendario nel 2024 del Test di accesso a medicina , originariamente attesa per febbraio . Bisognerà aspettare almeno marzo; di ... (panorama)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 14.10 5.601 il crono di Petri, che si inserisce in quinta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Già in pista Sainz e Leclerc, anche Perez e Hamilton escono dai box. 16.00 COMINCIA LA seconda sessione DI ... (oasport)

Al via la Sessione primavera del Benevento Social Film Festival Artelesia: Dal 1 marzo è ufficialmente aperto il Bando Sessione Primavera del Benevento Social Film Festival Artelesia. Il concorso internazionale del Cinema Sociale per registi emergenti e professionisti, ...ilsannita

F1, Bahrain, Ferrari, Sainz: "Sessione tirata, come prima qualifica è ok": "È stata una Sessione tiratissima, e come prima qualifica della stagione ... ma la nostra quarta posizione in griglia è abbastanza buona per il via domani - dice lo spagnolo della Ferrari -. Dai test ...napolimagazine

F1: Barhain; Sainz 'Sessione tirata, come prima qualifica è ok': "È stata una Sessione tiratissima, e come prima qualifica della stagione ... ma la nostra quarta posizione in griglia è abbastanza buona per il via domani - dice lo spagnolo della Ferrari -. Dai test ...ansa