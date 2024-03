Al telefono con Chico Forti | “Qui dentro è durissima ma tanti mi sostengono Presto ci abbracceremo”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Bologna, 2 marzo 2024 – Neanche 24 ore prima del video di Giorgia Meloni dalla Casa Bianca ("Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è appena stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di") ero alcon lui. Una telefonata a sorpresa col protagonista di una delle più intricate vicende giudiziarie internazionali: condannato all’ergastolo per un omicidio avvenuto nel 1998 a Miami (ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un errore giudiziario),ora non verrà liberato, ma almeno sconterà la pena nella sua Italia. “Ciao, sono, come stai?" Dal carcere di Miami lui ha l’autorizzazione per telefonare tutti i lunedì all’anziana madre, ma riesce a fare anche qualche chiamata extra. Giovedì, alle ...