(Di sabato 2 marzo 2024) L’8 MARZO, alle ore 21.00 con “” al via la tradizionale Stagione ufficiale delFrancescodi Monterotondo, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Il primo dei cinque spettacoli che aprirà la stagione ufficiale 2024 delcomunale Francesco, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dalla Fondazione ICM, sarà “” conè un affresco tragicomico che gioca sui paradossi, gli ossimori e le contraddizioni del nostro tempo che, da sempre, sono fonte d’ispirazione per il nostro ...

Al Teatro Ramarini AMLETO TAKE AWAY uno spettacolo di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari: L’8 MARZO, alle ore 21.00 con “AMLETO TAKE AWAY” al via la tradizionale Stagione ufficiale del Teatro Francesco Ramarini di Monterotondo, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Il primo dei ...romadailynews