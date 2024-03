Al porto di Ancona una nave con tonnellate di grano straniero | esplode la polemica | «Controlli per escludere sostanze pericolose»

"Per la prima volta nella storia, l’aeroporto internazionale di Ancona , con 518.009 passeggeri, è stato supera to dall’aeroporto di Perugia , che ne ha ... (lanazione)

Ancona - Un incendio è divamapato nella Notte , per cause ancora da stabilire, nella zona Fincantieri del porto di Ancona . I vigili del fuoco sono intervenuti ... (corriereadriatico)

L’exploit è delle crociere. Anche le merci soffrono: I principali porti hub di riferimento per Ancona sono, anche nel 2023, Trieste e Gioia Tauro, il porto del Pireo in Grecia, quello di Koper in Slovenia e Malta. Il traffico complessivo dei passeggeri ...ilrestodelcarlino

Un milione e duecento problemi. Se Tiong non compra c’è lo spettro di un maxi buco per il Comune: Se Tony Tiong, patron dell’Ancona, dovesse davvero ripensarci e non portare a termine la compravendita del terreno destinato al futuro centro sportivo, sarebbe un doppio danno enorme per la città e pe ...msn

Al porto di Ancona una nave con tonnelate di grano straniero, esplode la polemica: «Controlli per escludere sostanze pericolose»: Puntano il dito contro la Gem Star, una portacontainer che batte bandiera panamense e sosta al porto di Ancona da ormai alcuni giorni. A bordo - a detta degli agricoltori - tonnellate di grano ...corriereadriatico