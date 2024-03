Ajax-Utrecht domenica 03 marzo 2024 ore 12 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 2 marzo 2024) Il gravi problemi difensivi dell’, 43 gol subiti in campionato in 23 partite, non hanno trovato giovamento nel match contro l’AZ Alkmaar perso 2-0 nonostante la linea a cinque. La squadra di John van ‘t Schip sarà impegnata giovedì in Conference League contro l’Aston Villa e questo potrebbe essere un motivo di distrazione per i InfoBetting: Scommesse Sportive e