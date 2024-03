Ajax-Utrecht domenica 03 marzo 2024 ore 12 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 2 marzo 2024) Il gravi problemi difensivi dell’, 43 gol subiti in campionato in 23 partite, non hanno trovato giovamento nel match contro l’AZ Alkmaar perso 2-0 nonostante la linea a cinque. La squadra di John van ‘t Schip sarà impegnata giovedì in Conference League contro l’Aston Villa e questo potrebbe essere un motivo di distrazione per i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il gravi problemi difensivi dell’Ajax, 43 gol subiti in campionato in 23 partite, non hanno trovato giovamento nel match contro l’AZ Alkmaar perso 2-0 ... (infobetting)

Ajax zorgt voor ophef op clubsite: ‘Ongegeneerd dit. Ga je schamen, Ajax’: Ajax heeft zaterdag voor ophef gezorgd met een artikel op zijn clubsite. De Amsterdammers schreven over een ‘pittige trainingsweek’ in aanloop naar het competitieduel van zondagavond met FC Utrecht, t ...onefootball

Weet Ajax de recordlange ongeslagen status van FC Utrecht te doorbreken: Ajax treft aankomende zondag een FC Utrecht dat blaakt van zelfvertrouwen. De club van trainer Ron Jans is in de Eredivisie als vijftien duels op rij ongeslagen en dat is voor FC Utrecht de langst ong ...msn

Been over onrust tussen spelers en staf Ajax: ‘Vind met name vrijdag heel vreemd om vrij te geven': Mario Been vindt het opmerkelijk dat de spelers van Ajax de vrijdag voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht vrijaf hebben gekregen van trainer John Van 't Schip. Een groep van dertien ...ajaxshowtime