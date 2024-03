Aitana Bonmati | «Da piccola giocavo con i ragazzi | spesso non accettavano che giocassi meglio di loro»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024)Bonamti, pallone d’oro femminile, reduce dal successo in Nations League con la Spagna, si racconta al Guardian. Com’è nato l’amore per il calcio? «Ho sempre detto che è stato qualcosa di innato. Ho cominciato a giocare a scuola con iperché allora non c’erano ragazze che giocassero. Avevo circa sei o sette anni eanche a basket. Direi che è stato innato perché nella mia famiglia non si viveva per il calcio ma sono nata con quella voglia di giocarlo». Sei arrivata al Barça all’età di 14 anni. Racconta quel trasferimento «a calcio proprio nel cortile della scuola e così ho chiesto se potevo iscrivermi alla squadra di calcio della mia città, il Club Deportiu Ribes. Sono stata lì per quattro o cinque anni e poi sono andata in un’altra squadra, il Club de Futbol Cubelles. Per tutti gli anni ...