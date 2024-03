Agguato nel Salento Colpi di kalashnikov in pieno giorno nel centro del paese | ucciso 32enne

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 Un sabato mattina di ordinaria follia, un sabato mattina che porterà dietro di sé inevitabili e pesanti strascichi. Unnelsi è consumato nella tarda mattinata di oggi. Si tratta di un omicidio e di una sparatoria che è andata in scena neldi Casarano. A farne le spese è stato Antonio Afendi,pregiudicato del posto che è stato trucidato a sangue freddo da almeno trediesplosi da distanza ravvicinata. L’uomo, di origini marocchine, è stato freddato quando le lancette dell’orologio segnavano le 11:30. L’omicidio si è consumato nei pressi di un bar tra via Lupo e Piazza Petracca, in zona ”I Portici”. Afendi era già scampato ad un altronell’ottobre del 2019, ...

Antonio Afendi, ucciso il compagno della vedova del boss Potenza: tre colpi di pistola in pieno giorno nel parco dove giocano i bambini: La vittima è Antonio Afendi, 32enne del posto. L'uomo, che era già scampato ad un altro Agguato nell'ottobre 2019, è stato freddato nei pressi di un bar tra via Lupo e pizza Petracca. Secondo quanto ...corriereadriatico

Omicidio in Salento, forse la vittima conosceva il killer: ucciso nell'ottobre del 2016 nel parcheggio di un supermercato a Casarano. Per gli investigatori il 33enne sarebbe stato il suo successore. Già il 25 ottobre del 2019 Afendi fu vittima di un Agguato a ...ansa

