Agguato in pieno giorno | uomo ucciso in strada da colpi di arma da fuoco

(Di sabato 2 marzo 2024) Un tragico evento ha sconvolto oggi, sabato 2 marzo, la tranquillità del Salento. Antonio Amin Afendi, undi 31 anni, è stato brutalmente assassinato in, nel cuore del centro di Casarano, provincia di Lecce. La vittima, già miracolosamente scampata a unnel 2019, è statata a morte da una raffica dididain, davanti a testimoni inorriditi. Il drammatico episodio è avvenuto tra via Lupo e piazzetta Petracca, a breve distanza dal municipio di Piazza San Domenico, in una zona vivace, frequentata da giovani, famiglie e studenti. Secondo le prime ricostruzioni, Afendi sarebbe stato preso di mira daesplosi da un’auto scura di grossa cilindrata, da cui qualcuno ...

Non ha avuto scampo. In pochi minuti è stato raggiunto da una raffica di proiettili che lo hanno colpito alle spalle e lo hanno ucciso . A Torre Annunziata, in ... (thesocialpost)

Antonio Afendi, chi era la vittima e lo scampato attentato del 2019. La coltellata per una mancata precedenza: Un vero e proprio Agguato. Non sai cosa rischi». E via una coltellata. Era stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione con l’accusa di avere ferito il body guard e personal trainer di 50 anni, ...quotidianodipuglia

Antonio Afendi, ucciso il compagno della vedova del boss Potenza: tre colpi di pistola in pieno giorno nel parco dove giocano i bambini: Un omicidio in pieno giorno a Casarano. Verso le 11,15 alcuni sconosciuti hanno sparato e ammazzato Antonio Afendi, 32 anni, pregiudicato. L'omicidio è avvenuto in piazza Petracca, in ...leggo

Scafati. Agguato in pieno giorno, ferito un pregiudicato: era stato scarcerato 3 giorni fa dopo: Spari in pieno giorno in via Alcide De Gasperi. Ferito un pregiudicato del posto, Marcello Adini, 43 anni, uscito dal carcere da pochi giorni, dopo un’assoluzione per l’omicidio di Armando Faucitano, ...ilmattino