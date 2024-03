Aggressioni contro le Forze dell’Ordine | il Nuovo Sindacato Carabinieri | “Escalation irrefrenabile | in Italia oltre quattro episodi al giorno”

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di sabato 2 marzo 2024) “Inè in atto una grave delegittimazione dell’operato delle, congiuntamente all’utilizzo di un linguaggio intriso di odio che sta conducendo a un completo sdoganamento: l’esito più vistoso è l’di azioni ignobili a danno di chi ha il dovere di garantire diritti, libertà e tutela democratica delle istituzioni”: ad affermarlo sono Toni Megna e Igor Tullio, segretari nazionali del, che commentano i recenti fatti di cronaca avvenuti a Pisa e Firenze in occasione delle manifestazioni pro Palestina, ma anche alcuniverificatisi in Sicilia.“Nei giorni scorsi – affermano gli esponenti sindacali – a Palermo la Polizia Municipale è stata oggetto di una vergognosa aggressione in viale Campania ...