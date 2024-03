Aggressione e sedazione di un sospettato | storica sentenza negli Usa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 2 marzo 2024) Unaattesa da anni e che ha scatenato polemiche e dichiarazioni controverse. Per la prima volta è stato giudicato un paramedico, intervenuto insieme alle forze di Polizia Una, attesa da mesi e destinata a creare scalpore nel mondo della giustizia e della sanità. Uno dei paramedici che era stato coinvolto in un arresto effettuato dalla Polizia, è stato condannato per omicidio colposo e dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione. Intervenne per sedare un uomo fermato dalle forze dell’ordine: ma l’iniezione di ketamina che gli praticò, risultò fatale. Uno dei paramedici condannati per la morte di McClain – Cityrumors.it (Foto Youtube)Tutto è accaduto ad agosto del 2019. Ad Aurora, la Polizia era stata chiamata da un cittadino, che aveva visto un uomo comportarsi in modo strano: indossava un ...