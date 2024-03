Aggredito e rapinato Adriano Piacentini | assessore alle Finanze di Frosinone

Accerchiato e picchiato in pieno giorno, in centro. Tutto per portagli via un iphone, una cuffia audio e una sigaretta elettronica. È la brutta esperienza di ... (ilrestodelcarlino)

Aleksandra Uzelac, star del volley, rischia di essere uccisa durante una rapina in Brasile: La pallavolista serba gioca con il Fluminense a Rio de Janeiro. Aggredita su un Uber si vede puntare una pistola alla testa, ma poi riesce a scappare. Era sfuggita ad un’altra aggressione qualche gior ...corriere

Aggredisce 21enne per rapina. Arrestato davanti al bancomat: Carabinieri di Sesto San Giovanni arrestano un 34enne per tentata rapina vicino a un bancomat, dopo aver Aggredito un ragazzo in auto. I carabinieri passavano in via Breda, durante il quotidiano ...ilgiorno

Roma, aggredita Sonia Bruganelli: «Mi hanno strappato il rolex dal polso, potevano farmi male»: L'ex moglie di Paolo Bonolis è stata derubata in via della Farnesina. Il colpo sarebbe stato commesso da una banda già responsabile di altri colpi nel quadrante nord della Capitale ...roma.corriere