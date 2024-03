Affitti brevi e cedolare secca | nel 2024 cambiano tasse e regole

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Dal 1° gennaiol'aliquota, per chi effettua contratti di locazione breve, resta al 21% solo per il primo immobile locato, dal secondo in poi passa al 26%. Ormai, la scelta della locazione turistica per mettere a reddito un immobile è diventate un vero e proprio business in Italia, visto che in questo