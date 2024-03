Affitti brevi e cedolare secca | nel 2024 cambiano tasse e regole

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Adnkronos) – Dal 1° gennaiol'aliquota, per chi effettua contratti di locazione breve, resta al 21% solo per il primo immobile locato, dal secondo in poi passa al 26%. Ormai, la scelta della locazione turistica per mettere a reddito un immobile è diventate un vero e proprio business in Italia, visto che in questo modo si può sfruttare la stagionalità del turismo anche per rivedere i prezzi delle locazioni. Proprio per questo motivo, sempre più proprietari di case diverse dall'abitazione principale scelgono questa forma di guadagno che, tra l'altro, non rientra nel reddito di impresa per chi possiede fino a quattro strutture. Anche se il cambiamento non coinvolge la maggioranza degli italiani, si tratta di un aumento che va a sommarsi ad altri aggravi previsti per i proprietari di immobili (come, ad esempio, la ...