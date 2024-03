Affitti brevi e cedolare secca | come cambiano tasse e regole

(Di sabato 2 marzo 2024) Nuovee nuove. Per glidi breve periodo sono diverse le novità introdotte con l'inizio del nuovo anno. Dal 1° gennaio 2024 l'aliquota, per chi effettua contratti di locazione breve, resta al 21% solo per il primo immobile locato, dal secondo in poi passa al 26%. Ormai, la...

Firenze, 1 marzo 2023 - quasi il 13% degli Airbnb italiani si trova in Toscana . Per la precisione, si parla del 12,9% del totale. Sono oltre 608mila gli ... (lanazione)

Genova guida il mercato degli Affitti, caccia agli appartamenti per studenti: L’analisi prende in esame le locazioni a lungo termine ma Genova, oltre a confermare questo dato, registra anche un mercato molto reattivo negli Affitti brevi. «Il mercato degli Affitti è molto vivace ...genova.repubblica

Tar Toscana, che numeri. Nel 2023 ben 1500 ricorsi. Caso Affitti brevi, la decisione il 9 maggio: Tar, tempi di bilanci. Ieri è stato inaugurato a Firenze l’anno giudiziario 2024 della magistratura amministrativa. La seduta solenne del Tar Toscana si è svolta nel Salone di Carlo VIII di Palazzo Me ...msn

Il Parlamento europeo ha votato un nuovo regolamento sugli Affitti brevi: Il fenomeno degli Affitti brevi turistici non riguarda solo Bologna. Diverse città in giro per il mondo, come New York, Parigi e Amsterdam, si sono dotate di alcune norme per regolare il fenomeno che, ...bolognatoday