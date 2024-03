Affari Tuoi | veramente terribile | l' ultima offerta fa tremare Corrado

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Fiato sospeso fino all'ultimo secondo ad, la trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1. Al centro dello studio, col pacco numero 2, la coppia formata daed Emma da Schio, Vicenza. I due sono stati molto fortunati, arrivando alle battute finali con tutti i pacchi rossi da 20mila, 30mila, 75mila e 200mila euro. A quel punto, però, hanno deciso di rifiutare l'del dottore di 53mila. Peccato che a quel punto abbiano perso le due cifre più alte, prima i 200mila e poi i 75mila euro. A quel punto il dottore ha proposto loro un cambio pacco, che però i due hanno rifiutato. Fortunatamente, alla fine, nel loro numero 2 c'erano ben 30mila euro. Applausi e gioia da parte del pubblico in studio e dello stesso conduttore, che ha fatto le sue congratulazioni alla coppia. In molti, come al solito, hanno ...