Affari Tuoi | il Dottore è Pasquale Romano | “Così decido offerte e cambi Non sono cattivo | le storie mi commuovono”

(Di sabato 2 marzo 2024)è ildi. In un'intervista a Fanpage.it svela segreti e retroscena del programma di Rai1: come decide, ledei pacchisti che lo hanno commosso, la sinergia con Amadeus, il motivo per cui in passato lasciò il programma e il ricordo di suo cognato, l'amatissimo Alberto Castagna.