ADL contro la Juventus | Zuliani | “Una mossa per giustificare l’ennesimo fallimento di un ciclo mai iniziato”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 2 marzo 2024) Laesclusa dal Mondiale per Club?si scagliail presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Claudio, noto giornalista sportivo, continua a sparare a zeroil presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo le sue accuse rivolte allacirca il Mondiale per Club. Dopo una serie di dichiarazioni sui suoi account social ufficiali,ha deciso di approfondire ulteriormente la questione sulle pagine de “Il Bianconero”. Il giornalista accusa De Laurentiis di cercare in modo preventivo un ricorso, senza specificarecosa, al fine diil presuntodi unmai realmente. “La ...