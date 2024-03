Addio a bike sharing e velostazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Come già annunciato, a San Donato cala il sipario sule la, "servizi sottoutilizzati rispetto ai costi che comportavano per la collettività". La decisione del Comune, che non ha mancato di suscitare polemiche tra ambientalisti, amanti della bicicletta e politici di opposizione, è diventata ora esecutiva: il 29 febbraio è stato infatti l’ultimo giorno di fruizione dei due servizi. Dall’ente locale assicurano che questa scelta non rappresenta un passo indietro sul tema della mobilità leggera, ma al contrario uno stimolo per progettare e adottare nuove azioni, più mirate. "È nostra intenzione – annuncia a questo proposito l’assessore alla mobilità Massimiliano Mistretta – attivare al più presto una nuova, pratica ed efficiente, in piazza 9 Novembre. L’idea è realizzare una ...

