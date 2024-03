(Di sabato 2 marzo 2024) Pisseri 6,5: In dubbio fino all’ultimo causa influenza, Toscano lo schiera e lui risponde presente. Nega nel finale il gol della bandiera ai liguri. Piacentini 6: Un paio di uscite in ritardo a inizio gara, si becca anche subito un giallo dal fiscalissimo Cherchi, ma poi si rimette in carreggiata. Ciofi 6: L’influenza gli nega la probabile prima da titolare. Mezz’ora per riassaggiare il campo, e alla fine se la cava bene Prestia 6,5: Esce male su Montevago e costringe De Rose a spendere un giallo pesante. Unica sbavatura di una gara ancora una volta giocata da padrone assoluto della difesa. Silvestri 6,5: Anche lui in forse per l’influenza. Sfodera invece la consueta reattività rimanendo in campo fino alla fine.7: Rispolvera la verve delle giornate migliori. Imperversasenza che nessuno ...

Adamo domina sulla fascia destra. Esordio del baby Coveri: Sfodera invece la consueta reattività rimanendo in campo fino alla fine. Adamo 7: Rispolvera la verve delle giornate migliori. Imperversa sulla fascia destra senza che nessuno dell’Entella riesca ad ...ilrestodelcarlino

Il Cesena è inarrestabile, battuto anche il Sestri Levante e la Torres ricacciata a -12: Il Cesena in campo a Vercelli per ristabilire le distanze rispetto alla Torres attualmente a -9, l'avversario di turno è il Sestri Levante che lotta per la salvezza. Ecco l'undici scelto da Toscano: P ...cesenatoday

Motocross, Gajser si impone agli Internazionali d'Italia. Segnali da Adamo e Zanchi in MX2: Sul tracciato Tazio Nuvolari di Mantova va in scena la gara che fa da banco di prova in vista del Mondiale. Lo sloveno, cinque volte iridato in carriera, mostra i muscoli. Nella categoria cadetta in e ...gazzetta