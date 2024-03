Achille Lauro accusato da una 15enne di plagio | «Il mio progetto nel suo docufilm…» Ma lui nega

(Di sabato 2 marzo 2024) «ha copiato il mio». È l’accusa di una studentessa del liceo classico Salvatore Quasimodo di Magenta, dove il cantautore ha incontrato, il 14 dicembre 2022, i ragazzi per una serie di incontri formativi nelle scuole. Stando al racconto della giovane, ilriguarderebbe undellache lo staff del cantante romano avrebbe utilizzato «nel docufilm sulla vita dell’artista», dal titolo Ragazzi madre: L’Iliade. L’avvocato della studentessa, Roberto Grittini, scrive il Fatto Quotidiano, ha inviato alla società che cura l’immagine e le attività imprenditoriali di– la De Marinis Group Srl – una formale richiesta per «il riconoscimento della proprietà intellettuale del lavoro». Dal canto suo,...

Achille Lauro accusato di plagio da studentessa 15enne, l’artista nega: “Falso, la incontrerò per chiarire”: L’iniziativa fa parte del progetto “Achille Lauro nelle scuole”. Lo scopo è quello di “stimolare i giovani e raccontare i dubbi che le nuove generazioni vivono nel quotidiano”. L’iniziativa è un ...ilfattoquotidiano

Vannacci contro la gonna di Marco Mengoni e Mariotto 'boccia' il generale: "Marco Mengoni non è il primo e non sarà l'ultimo - aggiunge - Basti pensare ad Achille Lauro con piume, pepli e panneggi, e prima ancora a Renato Zero che si ispirava nel look a David Bowie, per non ...adnkronos

I Pooh in Piazza San Marco, Vasco a Bibione, Emma in spiaggia a Sottomarina: ecco i concerti dell’estate: Sono attesi alcuni dei più importanti nomi della musica italiana: Vasco Rossi, Emma, Pooh ma anche band di più recente formazione, come i Pinguini Tattici Nucleari, fino ad Achille Lauro e Diodato. Il ...nuovavenezia.gelocal