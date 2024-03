Abruzzo | Calenda lunedì nella regione per campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – In vista delle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, tour abruzzese per il leader di Azione Carlo, 4 marzo, in mattinatasarà a Chieti, dove terrà una conferenza stampa con il candidato presidente Luciano D?Amico. Appuntamento alle ore 11:30 all?Hotel Parco Paglia (Via Erasmo Piaggio). Nel pomeriggio, poi,si recherà ad Avezzano, dove terrà un incontro con il sindaco Di Pangrazio a partire dalle 15:30 in Comune. Alle 16:30terrà un incontro con il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio in Comune. Infine, alle 18:15,sarà a L?Aquila: il leader di Azione parteciperà a un evento sulla scuola con il deputato Giulio Cesare Sottanelli all?Auditorium Ance (Via Alcide De Gasperi 60).