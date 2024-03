A volte vorrei solo sparire | la delicata confessione di Eleonora Giorgi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024)ha deciso di non chiudersi nel dolore e di parlare a cuore aperto con tutti i suoi sostenitori. Le è stato diagnosticato un tumore al pancreas, ma questo non le impedisce di raccontare il modo in cui sta affrontando la malattia a chi, come lei, deve fare i conti con un fisico colpito. Ospite nel salotto di Verissimo, il programma di interviste che va in onda il sabato e la domenica su Canale 5, l'attrice ha usato parole chiare e ha fatto luce sulle conseguenze della chemioterapia a cui da mesi si sta sottoponendo. "Spero di farcela ancora a venire qui a raccontarti di me", ha detto sorridendo e rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin. Poi una dose di ottimismo: "I miei oncologi dicono che sono un cyborg". "Dopo la sesta chemio mi sono anche disaffezionata al cibo. È veramente dura. Dellemi chiedo ...