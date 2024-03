A Roma si prospetta un’estate da incubo | no tram | treni e stazioni metro 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 2 marzo 2024) Alcune notizie sembrano fake news per quanto sembrano assurde. Ma ini che prendono i mezzi pubblici ormai hanno imparato ad aspettarsi di tutto. “Abbiamo visto cose che voi umani…”. Così capita che per tutta l’estate iscompariranno dalla circolazione. Zero. Pùf. Spariti come il coniglio sotto il cilindro del mago Silvan. Il motivo? Da qui al Giubileo (2025) dovranno arrivare in città 121 nuovi mezzi elettrici, ma il deposito di Porta Maggiore non è attrezzato a contenerli. Va ampliato, ma senza deposito operativo, non si sa dove parcheggiare i mezzi. E così da maggio a metà ottobre niente piùin città: 2, 3, 5, 8, 14 e 19 sono le linee che per oltre cinque mesi spariranno dai radar, lasciando nei guai grosse fette di popolazione. Pensiamo al 19, che da Centocelle, passando per Torpignattara e Pigneto, porta in centro ...