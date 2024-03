A Roma l' odissea nella giungla delle colonnine elettriche

(Di sabato 2 marzo 2024)installate da mesi, a volte anche anni, con tanto di parcheggio riservato agli utenti ma misteriosamente «imbustate» e inutilizzabili. Altre invece sulle mappe del Comune risultano inattive, ma in realtà funzionano. E se la «svolta green» della mobilità è un obiettivo irrinunciabile per la giunta di Roberto Gualtieri, che è arrivata a pianificare l'esclusione dei veicoli più inquinanti dalla Fascia verde già nei prossimi mesi, la situazione sul campo per chi deve semplicemente trovare un punto di ricarica mette in luce un servizio ancora in forte affanno. Con oltre 18mila veicoli elettrici in circolazione (dati Aci 2022)Capitale ad oggi ci sono soltanto 846di ricarica attive. Significa una ogni 22 mezzi, ma il dato che salta agli occhi è quello degli impianti installati sulla base del regolamento capitolino ...

