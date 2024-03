A Roma il convegno “La riforma fiscale alla prova dei fatti”

Breaking News delle 9.00 | Chico Forti ritorna in Italia: In questa edizione: Chico Forti ritorna in Italia. Biden a Meloni: siamo amici, ci hai sostenuto. Folla e arresti ai funerali di Navalny. Nuova manifestazione oggi a Pisa. A Roma il congresso del Pse.tgcom24.mediaset

Caso Giovanardi, convegno a Roma: Il convegno organizzato da Carlo Giovanardi alla Camera affronterà la questione se i parlamentari possano essere perseguiti per le opinioni espresse durante le loro funzioni, in seguito alla decisione ...ilrestodelcarlino

Raphaël Glucksmann: “L’Europa deve passare subito a un’economia di guerra”: Secondo l’eurodeputato uscente, che sarà oggi a Roma per il Congresso del Pse, la guerra in Ucraina avrà un peso «fondamentale» in questo scrutinio perché «è l’intero continente ad essere in guerra».ilsecoloxix