A processo per inquinamento ambientale | assolti ex sindaco | tecnico comunale e impresa

“Non vedo questi nuovi elementi che sono stati forniti per far sì che venga aperta la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi”. A parlare in ... (notizie)

La Procura di Vicenza ha richiesto il processo per la cantante Madame e per la tennista Camila Giorgi per il caso dei falsi vaccini anti Covid (notizie.virgilio)

Mamma Filippo Mosca: "Ha bisogno di aiuto, spero ancora in giustizia": "Per settimane non è riuscito a dormire per paura che lo accoltellassero ... che mercoledì prossimo raggiungerà la Romania in occasione dell'apertura del processo di appello. "E' stanco, nervoso, ...adnkronos

Chico Forti, cosa ha fatto Perché è in carcere L'accuse di omicidio e la sua difesa: «Il più grande errore giudiziario di sempre»: Durante il processo non venne mai chiamato a testimoniare ... Secondo le persone vicine a Chico Forti sarebbe stato incastrato. Il motivo Il risentimento per un documentario girato da lui stesso, che ...ilgazzettino

Presa a sassate a Genova, i periti: “L’aggressore è pericoloso”. Ma sulla capacità di intendere i pareri sono discordanti: Nei giorni scorsi i tre esperti si sono confrontati nel corso dell'incidente probatorio (una anticipazione del processo per raccogliere una prova). A questo punto il pm nei prossimi giorni dovrà ...ilsecoloxix