A Gaza “non è genocidio” | il presidente Roberto Cenati si dimette dall’Anpi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024dell’Anpi di Milano dal 2011, si è dissociato dalla stessa associazione che aveva parlato didopo la violenta reazione di Israele in risposta all’attacco di Hamas nella striscia didello scorso 7 ottobre e in segno di protesta si è dimesso. Uno degli episodi più drammatici di questa sanguinosa guerra si è consumato pochi giorni fa, quando i soldati israeliani hanno sparato sulla folla uccidendo circa 100 persone che si erano ammassate intorno ai camion degli aiuti umanitari. Le parole di: “Israele ha fatto un bagno di sangue, ma non accetto il termineal telefono con l’Ansa ha rilasciato le seguenti ...