«A Gaza non è “genocidio”» | il capo di Anpi Milano si dimette | attacchi al corteo Il presidente nazionale | «Perché abbiamo scelto quella parola»

Roberto Cenati, presidente dell'Anpi di Milano dal 2011, si è dimesso in disaccordo con l'utilizzo da parte dell'associazione della parola " genocidio" in ... (today)

“ bagno di sangue , ma non genocidio” . Roberto Cenati , presidente dell’Anpi di Milano dal 2011, si è dimesso in dissenso con l’Associazione nazionale . Alla base ... (ilfattoquotidiano)

Il presidente dell'associazione partigiani milanese lascia dopo tredici anni di mandato: "A Gaza si sta consumando una tragedia ma non è un genocidio. Non si ... (huffingtonpost)

"Meloni e Salvini pari sono". I socialisti avvertono Ursula: non provare a normalizzare l'estrema destra: “Non possiamo chiudere un occhio sul livello di violenza a Gaza. La popolazione civile palestinese sta pagando un prezzo alto. Israele ha diritto di difendersi dopo gli attacchi del 7 ottobre ma il ...huffingtonpost

Manifestazione in Piazza Castello per la Palestina libera e il cessate il fuoco a Gaza: Ancora una manifestazione a Torino contro la guerra a Gaza. Questo sabato il ritrovo è stato in piazza ... dato fuoco di fronte all'ambasciata israeliana a Washington gridando "Non voglio più essere ...torinoggi

In 1.500 al corteo milanese pro Palestina, slogan contro Israele: "Israele", hanno risposto gli attivisti. Il corteo, che si è poi concluso in piazza Duca d'Aosta, era aperto da uno striscione con su scritto: "Fermiamo il genocidio a Gaza, salviamo Gaza".ansa